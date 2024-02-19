ФСБ заявила о предотвращении теракта против запорожского политика
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из политиков в Запорожской области, говорится в сообщении центра общественных связей спецслужбы, поступившем в РБК. По данным ведомства, атаку по заданию Службы безопасности Украины готовил россиянин Виталий Дятленко.
Как заявили в спецслужбе, Дятленко был завербован «в преддверии электорального цикла 2024 года». По версии ведомства, мужчина собирался взорвать самодельную бомбу, СБУ координировала его действия и снабжала взрывчаткой.
При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление «и ответными действиями был нейтрализован», сообщает ФСБ. На месте нашли пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы. По данным ведомства, среди мирных жителей пострадавших нет.
В регионе, а также Херсонской области, ДНР и ЛНР, которые Россия присоединила в сентябре 2022 года, пройдет досрочное голосование на выборах президента. В Запорожской области оно начнется 25 февраля.
13 февраля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области. По данным ведомства, гражданин Украины собирался заложить пять самодельных бомб на трубопроводном узле у газораспределительной станции.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри