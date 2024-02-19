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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о предотвращении теракта против запорожского политика

ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против политика в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ завербовала россиянина, который собирался перед выборами совершить теракт в отношении одного из политиков в Запорожской области, заявили в ФСБ. При задержании мужчина сопротивлялся и «был нейтрализован»

ФСБ заявила о предотвращении теракта против запорожского политика
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении одного из политиков в Запорожской области, говорится в сообщении центра общественных связей спецслужбы, поступившем в РБК. По данным ведомства, атаку по заданию Службы безопасности Украины готовил россиянин Виталий Дятленко.

Как заявили в спецслужбе, Дятленко был завербован «в преддверии электорального цикла 2024 года». По версии ведомства, мужчина собирался взорвать самодельную бомбу, СБУ координировала его действия и снабжала взрывчаткой.

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При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление «и ответными действиями был нейтрализован», сообщает ФСБ. На месте нашли пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы. По данным ведомства, среди мирных жителей пострадавших нет. 

В регионе, а также Херсонской области, ДНР и ЛНР, которые Россия присоединила в сентябре 2022 года, пройдет досрочное голосование на выборах президента. В Запорожской области оно начнется 25 февраля.

13 февраля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской области. По данным ведомства, гражданин Украины собирался заложить пять самодельных бомб на трубопроводном узле у газораспределительной станции.

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Теги
Запорожская область теракт СБУ Выборы ФСБ
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