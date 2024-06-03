 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах главы страны

Обрадор поздравил с избранием первую женщину — президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Henry Romero / Reuters)

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил кандидата от правящей партии Morena («Движение национального возрождения») Клаудию Шейнбаум с победой на выборах главы государства.

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики», — написал Обрадор в соцсети Х.

Глава партии Morena Марио Дельгадо ранее также заявил о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики. Он отметил, что по экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

Как «война картелей» повлияла на всеобщие выборы в Мексике
Политика
Хорхе Альварес Майнес,&nbsp;Сочитль Гальвес и Клаудия Шейнбаум

«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» — написал политик в соцсети Х.

Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. По последним данным ЦИК, Шейнбаум набирает 58,3% голосов, Гальвес — 26,6%. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5–8 июня.

Шейнбаум 62 года, по образованию она физик и специалист по защите окружающей среды, в 2007 году в составе межправительственной группы экспертов она стала лауреатом Нобелевской премии мира. С 2000 по 2006 год была министром окружающей среды Мехико, в 2018 году была избрана на должность мэра Мехико.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Мексика выборы президента президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор Клаудия Шейнбаум
Материалы по теме
В Мексике на выборах президента впервые победила женщина
Политика
В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями
Политика
Пятеро погибли при обрушении сцены с кандидатом в президенты Мексики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании Бизнес, 11:11
Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга Общество, 11:10
Китай назвал условия, при которых стал бы участником саммита по Украине Политика, 11:09
Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве Общество, 11:06
Почему компании с трудом осваивают ИИ — 4 препятствия Pro, 11:03
Футболист «Балтики» извинился за неприличный жест в адрес игрока «Зенита» Спорт, 11:00
В белгородском селе Петровка дроны повредили инфраструктурные объекты Политика, 10:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате «Майора Грома» Life, 10:56
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 10:56
Фондовый рынок Индии достиг рекорда после прогноза победы Моди на выборах Инвестиции, 10:45
Израильская армия перехватила ракету, летевшую со стороны Красного моря Политика, 10:45
МИД пообещал «нейтрализовать угрозу» из-за Patriot в небе над Россией Политика, 10:39
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск Общество, 10:37
Евросоюз ужесточает въезд: какие страны оказались в черном списке Pro, 10:36