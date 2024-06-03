Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах главы страны

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Henry Romero / Reuters)

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил кандидата от правящей партии Morena («Движение национального возрождения») Клаудию Шейнбаум с победой на выборах главы государства.

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики», — написал Обрадор в соцсети Х.

Глава партии Morena Марио Дельгадо ранее также заявил о победе Шейнбаум на выборах президента Мексики. Он отметил, что по экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» — написал политик в соцсети Х.

Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня. По последним данным ЦИК, Шейнбаум набирает 58,3% голосов, Гальвес — 26,6%. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5–8 июня.

Шейнбаум 62 года, по образованию она физик и специалист по защите окружающей среды, в 2007 году в составе межправительственной группы экспертов она стала лауреатом Нобелевской премии мира. С 2000 по 2006 год была министром окружающей среды Мехико, в 2018 году была избрана на должность мэра Мехико.