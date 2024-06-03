В Думе предложили сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов, сообщает ТАСС.
Проект собираются внести в понедельник, 3 июня. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Как уточнили авторы в пояснительной записке, продолжительность обновленной рабочей недели для женщин с двумя и более детьми будет применяться только в том случае, когда меньшая продолжительность не предусмотрена для них федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с несовершеннолетними детьми больше свободного времени, которым они «вправе распорядиться по своему усмотрению». Колоссальных последствий для рынка труда такое нововведение не принесет, считают авторы поправок.
Женщин с двумя детьми, согласно данным переписи 2020 года, в России насчитывается почти 18 млн человек.
С этой инициативой ЛДПР выступила в ноябре 2023 года. 25 ноября законопроект отправили на отзыв правительства, затем его планировали внести в Госдуму.
24 мая 2024 года вице-спикер Борис Чернышов направил министру труда Антону Котякову обращение с предложением сократить на два часа время работы женщин в пятницу с сохранением зарплаты. По мнению Чернышова, новый рабочий режим позволит женщинам больше отдыхать от дополнительной нагрузки в виде домашних дел и ухода за детьми.
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