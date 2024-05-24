В Думе предложили уменьшить рабочие часы в пятницу для женщин

В Госдуме предложили сократить на два часа время работы женщин в пятницу с сохранением зарплаты. Обращение министру труда Антону Котякову направил вице-спикер Борис Чернышов, сообщает «РИА Новости».

По мнению Чернышова, новый рабочий режим позволит женщинам больше отдыхать от дополнительной нагрузки в виде домашних дел, ухода за детьми. По данным вице-спикера, женщины тратят на работу по дому до шести часов в день

«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений», — говорится в обращении, отправленном в министерство труда.

Если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы в год 22,3 трлн руб., отметил вице-спикер в документе, ссылаясь на данные проекта «Если быть точным». Сейчас россиянки составляют 49% от всей рабочей силы в стране, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике, добавил Чернышов.

В обращении указано, что сокращение рабочего дня в пятницу должно стать обязательными для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний эта мера будет носить рекомендательный характер.

В России неоднократно предлагали сократить рабочую неделю для женщин. В 2021 году в Совфеде выдвигали идею о дополнительном выходном для россиянок с детьми. Осенью 2023 года депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект о сокращении рабочего времени для женщин, имеющим двух и более несовершеннолетних детей. Депутаты предложили установить для матерей двух детей не более 39 рабочих часов в неделю и сохранить заработную плату.