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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Минобороны: этой ночью ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО в ночь на 3 июня уничтожили один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Этой ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Накануне, 2 июня, несколько населенных пунктов региона подверглись атакам БПЛА. В Грайворонском городском округе, в селе Головчино, дрон-камикадзе упал возле продуктового магазина, пострадал один человек — мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Позднее еще два дрона-камикадзе атаковали АЗС в этом же населенном пункте. Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон, обошлось без пострадавших.

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Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В селе Безымено при атаке беспилотника был поврежден автомобиль, в селе Дроновка — крыша частного дома. В селе Графовка Краснояружского района два FPV-дрона сдетонировали у школы, повреждения получили два автомобиля.

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Теги
Белгородская область беспилотники Минобороны Вячеслав Гладков
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