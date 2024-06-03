Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью

Российские силы ПВО в ночь на 3 июня уничтожили один беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны.

Этой ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

Накануне, 2 июня, несколько населенных пунктов региона подверглись атакам БПЛА. В Грайворонском городском округе, в селе Головчино, дрон-камикадзе упал возле продуктового магазина, пострадал один человек — мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Позднее еще два дрона-камикадзе атаковали АЗС в этом же населенном пункте. Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон, обошлось без пострадавших.

В селе Безымено при атаке беспилотника был поврежден автомобиль, в селе Дроновка — крыша частного дома. В селе Графовка Краснояружского района два FPV-дрона сдетонировали у школы, повреждения получили два автомобиля.