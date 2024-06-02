В Белгородской области объявили опасность атаки дронов
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки дронов, сообщила в телеграм-канале мэрия Белгорода со ссылкой на данные единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Опасность объявили около 23:10 мск. Спустя полчаса ее отменили.
Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 2 июня в селе Графовка Краснояружского района области два FPV-дрона взорвались около здания школы.
В результате никто не пострадал, однако повреждения получили два легковых автомобиля. Кроме того, из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка, а также поселка Прилесье.
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