Ростехнадзор сообщил о двух погибших в результате пожара на Ухтинском НПЗ
Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Об этом сообщил Ростехнадзор в своем телеграм-канале.
Авария произошла на площадке цеха № 3 «Товарно-сырьевой». Пострадали сотрудники подрядной организации «Центр-тест». Один находится в тяжелом состоянии.
Печорское управление Ростехнадзора начало расследование причин происшествия на производственном объекте и сформировало комиссию по техническому расследованию причин аварии под председательством заместителя главы печорского управления ведомства Вячеслава Мартынова.
Ранее в пресс-службе НПЗ рассказали РБК, что объект работает в штатном режиме. Причину произошедшего выясняют, добавили там.
Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что пожар не связан с атаками украинских беспилотников. В качестве причины он назвал несоблюдение правил техбезопасности. Возгорание в резервуаре с мазутом возникло при проведении подрядной организацией плановых технических работ, написал Уйба.
Ухтинский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1934 году. Объем первичной переработки нефти и конденсата объекта составляет 4,2 млн т в год.
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