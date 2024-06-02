Путин поблагодарил главу минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Фрагмент беседы был показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сказал Путин Абдурахмонову перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин 26-28 мая посетил Узбекистан с государственным визитом, республика стала третьей страной, в которую прилетел президент России после переизбрания.

В Ташкенте Путин и Мирзиёев провели переговоры 27 мая. Стороны, в частности, заявили, что намерены продолжать усилия по урегулированию региональных и международных конфликтов мирным путем. Главы государств считают недопустимым подрыв общепризнанного мирового порядка, основанного на международном праве.

По итогам переговоров президенты подписали 27 документов, среди которых план основных направлений деятельности по увеличению товарооборота между двумя странами до 2030 года и контракт на проектирование и строительство АЭС малой мощности в Узбекистане.