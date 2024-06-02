Путин поблагодарил главу минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Фрагмент беседы был показан в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сказал Путин Абдурахмонову перед переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Путин 26-28 мая посетил Узбекистан с государственным визитом, республика стала третьей страной, в которую прилетел президент России после переизбрания.
В Ташкенте Путин и Мирзиёев провели переговоры 27 мая. Стороны, в частности, заявили, что намерены продолжать усилия по урегулированию региональных и международных конфликтов мирным путем. Главы государств считают недопустимым подрыв общепризнанного мирового порядка, основанного на международном праве.
По итогам переговоров президенты подписали 27 документов, среди которых план основных направлений деятельности по увеличению товарооборота между двумя странами до 2030 года и контракт на проектирование и строительство АЭС малой мощности в Узбекистане.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл