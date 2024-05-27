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Путин и Мирзиеев выступили против двойных стандартов в вопросах мира

Путин и Мирзиеев выступили против двойных стандартов в вопросах поддержания мира
Президенты России и Узбекистана заявили, что намерены продолжать усилия по урегулированию региональных и международных конфликтов мирным путем
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в совместном заявлении по итогам переговоров выступили против использования двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности.

«Стороны подтвердили стремление внести вклад в формирование справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Главы государств считают недопустимым подрыв общепризнанного мирового порядка, основанного на международном праве, и намерены продолжать усилия по урегулированию региональных и международных конфликтов мирным путем на основе Устава ООН и международного права.

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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

Путин 26–27 мая посетил Узбекистан с государственным визитом по приглашению Мирзиеева. Это третья страна, куда он приехал с визитом после переизбрания. До этого он ездил в Китай и Белоруссию. Переговоры прошли в «атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия», они были обстоятельными и плодотворными», заявили в Кремле.

В марте 2022 года в Кремле сообщали, что Путин во время телефонного разговора с узбекским коллегой проинформировал его о ходе военных действий на Украине. «Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — заявили тогда там.

Мирзиеев на переговорах с российским коллегой отметил, что сегодня сотрудничество двух стран достигло «беспрецедентно высокого уровня». По его словам, на встрече в узком составе он и Путин «обстоятельно, держа в руках карандаш, если образно говорить, прошлись по всем вопросам обширной повестки». Президент России назвал Узбекистан «стратегическим партнером, надежным союзником» России. По его словам, тесные и дружественные отношения Москвы и Ташкента «находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга». «Мы с Вами в постоянном контакте, уважаемый Шавкат Миромонович, постоянно на личном контроле держим все актуальные вопросы двусторонних отношений, и так и будет, уверен, дальше», — сказал он.

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