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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Львова раскритиковал яркие витрины на фоне дефицита электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Яркая подсветка витрин во Львове является плохим маркетинговый ходом на фоне отключений электричества на Украине, заявил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.

«Нам сейчас критически важно экономить электроэнергию. Везде, где это возможно», — написал Садовой. По его словам, жителям Львовской области следует беречь электроэнергию, несмотря на отсутствие отключений света в регионе.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В последние недели повреждения и разрушения на Украине фиксировали на Днепрогэс, Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, Змиевской ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах.

В ночь на 1 июня были атакованы энергообъекты в пяти областях Украины. Минобороны России заявило, что военные нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины. Удар в ведомстве назвали ответом на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Позднее компания «Укрэнерго» сообщила, что в стране начались экстренные отключения электроэнергии на фоне тяжелой ситуации в энергосистеме. Снабжение ограничивают и для промышленных, и для бытовых потребителей. Аварийные отключения коснутся всей Украины, кроме Волынской, Закарпатской и Львовской областей.

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