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Политика ,  
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Глава ассоциации оценил потери Италии из-за санкций против России

Глава GIM Unimpresa: из-за санкций против России Италия потеряла до €15 млрд
Фото: Bihlmayerfotografie / IMAGO / ТАСС
Фото: Bihlmayerfotografie / IMAGO / ТАСС

Санкции против России нанесли ущерб экономике Италии, которая потеряла из-за них примерно €10–15 млрд. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который пройдет 5–8 июня.

«Антироссийские санкции Италия ощущает, и еще как», — утверждает он.

По его подсчетам, товарооборот между Россией и Италией упал на 70%, с €30 млрд до €9 млрд. Экспорт из Италии в Россию сократился на 36%, а импорт из России в Италию — на 70–80%.

«Это чувствительный удар, плюс у нас в стране из-за этого произошло существенное сокращение рабочих мест», — отметил Торрембини.

Глава ассоциации заявил, что многие итальянские компании «обрусели»
Политика
Витторио Торрембини

По мнению Торрембини, бизнес Италии из-за санкций США и ЕС теряет российский рынок. Он считает, что потерянное в этой сфере уже не восстановить, а на смену итальянским компаниям приходят предприниматели из Китая, Вьетнама и Турции.

Глава ассоциации полагает, что в текущих турбулентных условиях итальянский бизнес не может ничего планировать. «А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5–10 лет вперед, он ее сворачивает», — подчеркнул он.

В марте Reuters подсчитал, что зарубежные компании, которые ушли из России, потеряли более $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. В августе 2023 года, когда приводилась предыдущая оценка, сумма убытков составляла $80 млрд.

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Теги
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