Глава ассоциации заявил, что многие итальянские компании «обрусели»
Многие итальянские компании, которые по-прежнему работают в России, уже «обрусели» и адаптировались. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который пройдет 5–8 июня.
«Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тыс. россиян!... Наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — сказал он.
По его словам, большая часть итальянских компаний, работающих в России, занята производство продуктов питания, включая колбасы, сыры, макароны, кондитерские изделия, а также стройматериалов, промышленных комплектующих, шин, керамической плитки, кондиционеров.
«Все эти компании я называю обрусевшими», — заявил Торрембини. По его мнению, такой бизнес хорошо работает, выпускает качественную итальянскую продукцию и получает отличную прибыль.
Торрембини при этом отметил, что итальянский бизнес из-за санкций США и ЕС теряет российский рынок и то, что потеряно, уже не восстановить. По его словам, на смену итальянским компаниям приходят предприниматели из Китая, Вьетнама и Турции.
«В условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5–10 лет вперед, он ее сворачивает», — заключил он.
В марте Reuters подсчитал, что иностранные компании, которые ушли из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Эта сумма с августа 2023 года выросла почти на треть.
В конце февраля опрошенные РБК Pro эксперты подчеркнули, что все иностранные компании, которые хотели покинуть Россию по политическим причинам, уже это сделали. Остальные остались не только потому, что уход затруднен, но и потому, что им не хочется терять перспективный рынок, на который вряд ли получиться вернуться. Всего, по их подсчетам, треть компаний покинула российский рынок, а другая треть приостановила свою деятельность.
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