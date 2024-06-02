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Глава ассоциации заявил, что многие итальянские компании «обрусели»

Глава GIM Unimpresa: многие итальянские компании обрусели и не уйдут из России
Оставшиеся итальянские компании в России настолько адаптировались в стране, что уже никогда отсюда не уйдут, уверен глава GIM Unimpresa. Но из-за санкций, по его словам, итальянский бизнес все же теряет российский рынок
Витторио Торрембини
Витторио Торрембини (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Многие итальянские компании, которые по-прежнему работают в России, уже «обрусели» и адаптировались. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который пройдет 5–8 июня.

«Представьте, что на 150 итальянских предприятиях только нашей ассоциации GIM Unimpresa, работающих по-прежнему в России, в настоящее время трудятся около 80 тыс. россиян!... Наши компании настолько адаптировались в вашей стране, что уже никогда отсюда не уйдут», — сказал он.

По его словам, большая часть итальянских компаний, работающих в России, занята производство продуктов питания, включая колбасы, сыры, макароны, кондитерские изделия, а также стройматериалов, промышленных комплектующих, шин, керамической плитки, кондиционеров.

«Все эти компании я называю обрусевшими», — заявил Торрембини. По его мнению, такой бизнес хорошо работает, выпускает качественную итальянскую продукцию и получает отличную прибыль.

Иностранные компании почти перестали уходить из России
Pro
Фото:Владислав Шатило / РБК

Торрембини при этом отметил, что итальянский бизнес из-за санкций США и ЕС теряет российский рынок и то, что потеряно, уже не восстановить. По его словам, на смену итальянским компаниям приходят предприниматели из Китая, Вьетнама и Турции.

«В условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать. А раз бизнес не может планировать свою деятельность на 5–10 лет вперед, он ее сворачивает», — заключил он.

В марте Reuters подсчитал, что иностранные компании, которые ушли из России, потеряли свыше $107 млрд в виде списаний и упущенных доходов. Эта сумма с августа 2023 года выросла почти на треть.

В конце февраля опрошенные РБК Pro эксперты подчеркнули, что все иностранные компании, которые хотели покинуть Россию по политическим причинам, уже это сделали. Остальные остались не только потому, что уход затруднен, но и потому, что им не хочется терять перспективный рынок, на который вряд ли получиться вернуться. Всего, по их подсчетам, треть компаний покинула российский рынок, а другая треть приостановила свою деятельность.

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Георгий Смирнов
Италия Россия компании
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