В Тверской области загорелась лодочная станция на «Московском море»
В Тверской области загорелась лодочная станция на территории садового некоммерческого товарищества, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, огонь охватил 500 кв. м, никто не пострадал. Для тушения пожара вылетел вертолет Ка-32 МЧС.
На кадрах с места происшествия видно, что вся площадь охвачена огнем, часть построек выгорела — остались лишь основания конструкции.
Портал MSK1.RU пишет, что загорелась лодочная станция БАМ в Дубне, у границы Московской и Тверской областей. Она была основана в 1940-х годах на месте Иваньковского водохранилища — «Московского моря». По словам местных жителей, пожары там происходят часто.
В середине мая в Твери загорелся цех по переработке мусора, огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушилась кровля здания. Никто не пострадал.
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