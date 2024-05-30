Пожар на складе в Москве полностью потушили
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе в московском районе Новогиреево, сообщила пресс-служба МЧС.
В 7:38 было локализовано открытое горение.
В ликвидации последствий пожара участвовали 194 человека и 64 единицы техники, в том числе два вертолета Московского авиационного центра.
Сведений о пострадавших не поступало, подчеркнули в ведомстве.
В 4:20 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре на складе на Мартеновской улице, дом 38, строение 11. В ведомстве отмечали, что внутри здания находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Площадь пожара сначала составляла 2 тыс. кв. м, а затем увеличилась до 4 тыс. кв. м.
Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода «Торос», сообщил телеграм-канал SHOT. По его данным, пожару присвоен третий ранг сложности, в здании обрушилась часть кровли и произошла деформация стен.
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