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Синоптик предупредила о грозах на выходных в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Непогода в ближайшие выходные продолжится в Москве, в городе пройдут грозы, которые начались днем 31 мая, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кратковременные дожди с грозами, по ее словам, будут в основном идти днем.

«При грозе возможно усиление ветра до 12–14 м/с. Конвекция в дневные часы будет довольно мощной, высота облаков будет превышать отметку 10 км, что говорит о том, что вероятность грозовой деятельности сохраняется», — рассказала она.

На предстоящей неделе жара в столице спадет, продолжила метеоролог. 4 июня над городом начнут собираться облака. На следующий день, 5 июня, в Москве пройдут дожди, как днем, так и ночью.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Что касается ночной температуры, она останется довольно высокой для этого времени года. В Москве порядка +15–17 градусов, по области от +12 до +17 [градусов]. А вот дневная температура будет более комфортной. <…> Там будет как раз до +25 градусов, может быть +23–25 [градусов]», — отметила Позднякова.

Кроме того, в столице усилится юго-западный ветер, который сделает погоду более комфортной, заключила она.

На Москву и Московскую область 31 мая обрушилась гроза, некоторые улицы подтопило дождевой водой. Региональные управления МЧС предупредили жителей, что непогода может сохраниться до конца дня.

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