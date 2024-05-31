Синоптик предупредила о грозах на выходных в Москве
Непогода в ближайшие выходные продолжится в Москве, в городе пройдут грозы, которые начались днем 31 мая, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Кратковременные дожди с грозами, по ее словам, будут в основном идти днем.
«При грозе возможно усиление ветра до 12–14 м/с. Конвекция в дневные часы будет довольно мощной, высота облаков будет превышать отметку 10 км, что говорит о том, что вероятность грозовой деятельности сохраняется», — рассказала она.
На предстоящей неделе жара в столице спадет, продолжила метеоролог. 4 июня над городом начнут собираться облака. На следующий день, 5 июня, в Москве пройдут дожди, как днем, так и ночью.
«Что касается ночной температуры, она останется довольно высокой для этого времени года. В Москве порядка +15–17 градусов, по области от +12 до +17 [градусов]. А вот дневная температура будет более комфортной. <…> Там будет как раз до +25 градусов, может быть +23–25 [градусов]», — отметила Позднякова.
Кроме того, в столице усилится юго-западный ветер, который сделает погоду более комфортной, заключила она.
На Москву и Московскую область 31 мая обрушилась гроза, некоторые улицы подтопило дождевой водой. Региональные управления МЧС предупредили жителей, что непогода может сохраниться до конца дня.
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