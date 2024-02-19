«Страна» узнала о взрыве железной дороги в Винницкой области
В Винницкой области Украины неизвестные взорвали железнодорожный путь, сообщает издание «Страна» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным собеседников «Страны», диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в поселке Серебрия Могилев-Подольского района. Во время движения поезда машинист заметил взрыв на железнодорожном полотне и экстренно затормозил. Полотно получило повреждения, а движение железнодорожного транспорта было остановлено. Сам поезд повреждений не получил, пострадавших нет.
В составе было 11 вагонов, из которых два с мукой, еще два с гипсовыми плитами, остальные пустые. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «диверсия», по ней грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
18 января Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины. Мужчина предпринял попытку взять в сообщники знакомого, однако тот отказался. После этого подсудимый забрал из тайника самодельное взрывное устройство и держал его у себя дома.
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