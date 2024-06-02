Два фаната выбежали на поле финала ЛЧ с рекламой стримера Mellstroy
Два болельщика выбежали на поле в футболках с надписью «Mellstroy» во время финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».
С первых минут после стартового свистка на поле выбежал болельщик в черной футболке, на которой был никнейм блогера, и сделал селфи с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом. Еще один фанат в белой футболке с такой же надписью сделал круг по полю, после чего его остановили полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер и стюарды.
Финал Лиги чемпионов прошел 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне. Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и стал 15-кратным победителем турнира.
Mellstroy — никнейм белорусского треш-стримера Андрея Бурима, который обещал 30 млн руб тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.
МВД России 13 февраля объявило Mellstroy в розыск по уголовной статье. По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется. SHOT и Mash отмечали, что на родине стримера, в Белоруссии, против него заведено уголовное дело за уклонение от срочной службы.
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