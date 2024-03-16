Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового выступления в Новосибирске

Гимнастка сорвалась с высоты во время циркового шоу в Новосибирске

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Гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения своего номера в шоу «Королевский цирк» в Новосибирске. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе», который организовывал представление.

Артистку госпитализировали в городскую клиническую больницу № 1, где ее осмотрели, сделали компьютерную томографию и оказали медицинскую помощь. Чумакова находится в сознании, ее здоровью и жизни ничего не угрожает. «На данным момент врачи занимаются выставлением диагноза», — уточнил продюсерский центр.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил в своем телеграм-канале, что гимнастка получила переломы пяток и тазобедренного сустава. Он также опубликовал видеообращение Чумаковой. Она заявила, что 16-17 марта будет проходить «все возможные обследования, чтобы подтвердить, что все в порядке». «Все хорошо», — сказала она.

В апреле 2023 года во время шоу в Новосибирском цирке сорвался с турника акробат Иван Закревский из циркового шоу «Бурлеск» «Королевского цирка Гии Эрадзе». Мужчину госпитализировали, у него выявили растяжение и сотрясение мозга. Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о нарушении требований охраны труда (ч.1 ст.143 УК).