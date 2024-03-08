Запашный оценил перспективы запрета цирка с животными

Критика дрессировки животных в цирке затрагивает интересы сельского хозяйства, коневодов и владельцев домашних собак, рассказал РБК глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Перспективы его запрета, по его мнению, нет

Эдгард Запашный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью РБК раскритиковал законопроект о запрете выступлений с животными. Все российские цирки, по его словам, включают в шоу жанр дрессировки, при этом растущий спрос на представления и увеличивающиеся продажи билетов свидетельствуют об интересе аудитории к этому виду искусства.

Законопроект, которым предлагается запретить цирк с животными, был внесен в Госдуму в октябре 2023 года. Авторами инициативы стали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Нечаев тогда связал инициативу с «массовыми обращениями зоозащитников после случая с избиением тигров в Московском цирке». Впрочем, на самом деле в ролике, о котором идет речь, дерущихся друг с другом тигров разогнали с помощью воды из брандспойта. Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких тогда заявил, что «гуманной дрессуры не бывает в принципе».

Фразу «дрессура не бывает гуманной», по мнению Запашного, может сказать «только глупый человек». Дрессировка, по его словам, затрагивает далеко не только цирк, но и конный спорт, и служебное собаководство, и сельское хозяйство. «Если у вас есть собака, которая умеет стоять, сидеть и лежать по команде, не сопротивляется наморднику и поводку и не нападает на детей в парке, значит, ее правильно выдрессировали, — объясняет свою позицию Запашный. — И когда кто-то говорит, что дрессура гуманной не бывает, он оскорбляет всех этих людей и всех их обвиняет в жестокости. У нас с лошадьми работает полиция. А дрессированные собаки сотни людей, в том числе детей из-под завалов после катастроф спасают, между прочим. Получается, работающие с ними люди — живодеры?»

Комментируя сам законопроект о запрете цирка с животными, Запашный заявил, что шансов у него нет. «Хуже дурака только дурак с инициативой, — считает он. — Когда эти люди без остановки орут, что «мы за цирк без животных», создается иллюзия, что «мы» — это какая-то многомиллионная армия. Это не так. И мы, и наши коллеги из Росгосцирка каждый год констатируем увеличение зрительского потока. А у нас все цирки в стране работают с животными».

Против теории о жестоком обращении с животными в цирке говорит и то, что практически все цирковые животные размножаются «внутри цеха», продолжает Запашный. Благодаря этому, в частности, уже много лет не стоит вопрос приобретения новых животных. «За всю мою карьеру с 1992 года мы с братом (Аскольд Запашный — художественный руководитель Большого Московского цирка — РБК) покупали животных за рубежом только два раза: это два белых льва из Южной Африки в 2005 году и чуть позже — две белые тигрицы из Германии, — утверждает Запашный. — Необходимости в каких-либо закупках за рубежом сейчас нет, так как наши животные дают потомство. Это, кстати, еще одно опровержение всей критики в наш адрес по поводу жестокого обращения: ни одно животное в стрессе размножаться не может».