Отчисленный из МГУ украинец рассказал о планах уехать в США
Украинец Сергей Гулько, которого отчислили из МГУ после ареста за поддержку ВСУ, планирует уехать в США. Об этом он рассказал РБК.
«Планирую уехать в США. В ближайшее время буду подавать заявки в американские университеты», — сказал он. В МГУ Гулько учился на факультете фундаментальной медицины. Ранее гражданин Украины рассказал РБК, что ему отказали во въезде в Грузию. Возвращаться на Украину он не планирует.
Гулько несколько раз обвинили в размещении «экстремистских лозунгов» в социальных сетях: его арестовали в общей сложности на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции.
В середине мая в МГУ сообщили, что отчислили его из-за «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». В университете добавили, что не имели претензий к академической успеваемости студента. Гулько не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказал, что публиковал посты в поддержку Киева в первые месяцы конфликта. Суд 21 мая одобрил депортацию Гулько.
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