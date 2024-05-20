Два человека пострадали в результате стрельбы на выпускном в Миссури
Два человека получили ранения в результате стрельбы на выпускном вечере в городе Кейп-Джирардо в американском штате Миссури, сообщает местный телеканал KFVS-TV.
По данным телеканала, одного из пострадавших доставили в больницу. Церемония проходила в кампусе Университета штата Юго-Восточный Миссури, гостей праздника эвакуировали
Полиция продолжает работать на месте происшествия.
В начале мая на вечеринке в честь будущего ребенка в Нью-Йорке произошла стрельба. Один человек погиб, еще троих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями.
В феврале в Канзас-сити в Миссури в результате массовой стрельбы погиб человек, пострадали около 20. Беспорядки начались во время шествия по случаю победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче Национальной футбольной лиги. Троих человек задержали по подозрению в
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