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Общество ,  
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Два человека пострадали в результате стрельбы на выпускном в Миссури

Два человека получили ранения в результате стрельбы на выпускном вечере в городе Кейп-Джирардо в американском штате Миссури, сообщает местный телеканал KFVS-TV.

По данным телеканала, одного из пострадавших доставили в больницу. Церемония проходила в кампусе Университета штата Юго-Восточный Миссури, гостей праздника эвакуировали

Полиция продолжает работать на месте происшествия.

В Нью-Йорке на вечеринке в честь ребенка устроили стрельбу
Общество

В начале мая на вечеринке в честь будущего ребенка в Нью-Йорке произошла стрельба. Один человек погиб, еще троих мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями.

В феврале в Канзас-сити в Миссури в результате массовой стрельбы погиб человек, пострадали около 20. Беспорядки начались во время шествия по случаю победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче Национальной футбольной лиги. Троих человек задержали по подозрению в

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Теги
стрельба США выпускной вечер

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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