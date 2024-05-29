Дроны подожгли два дома в Курской области и повредили электрическую линию
Атака дронов на Курскую область со стороны вооруженных сил Украины привела к пожару в двух жилых домах и повреждению линии электропередачи, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
По его информации, дроны сбросили взрывные устройства на села Гордеевка и Успеновка Кореневского района, в каждом из них загорелось по одному домовладению.
Также взрывом повреждена линия электропередачи, и теперь проблемы со светом имеются в Викторовском сельсовете района, добавил он.
Тушить возгорания и чинить ЛЭП в регионе будут тогда, когда позволит оперативная обстановка, отметил Смирнов.
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