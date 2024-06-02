Ватикан сообщил о продолжении миссии по Украине

Маттео Дзуппи (Фото: Guido Calamosca / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Миссия Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине продолжается, сообщил ТАСС ее глава, специальный посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи.

«Миссия продолжается, особенно на гуманитарном уровне», — сказал он. По словам Дзуппи, в ближайшее время поездки в Россию и на Украину не запланированы, но он готов нанести визиты при необходимости.

Механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями работает, но не без сложностей, добавил он. Самое трудное — собрать информацию, необходимую для принятия верного решения, особенно в отношении несовершеннолетних. Он отметил роль нунциев — послов Ватикана — в Киеве и Москве в этом процессе.

Папа римский Франциск неоднократно призывал к прекращению боевых действий на Украине и мирному урегулированию конфликта. Весной 2023 года он назначил руководителем миротворческой миссии Ватикана кардинала Дзуппи. Тот побывал в Киеве и Москве, а также в Вашингтоне и Пекине.

В декабре 2023 года кардинал заявил, что видит продвижение в рамках миротворческой миссии. В Кремле заявляли, что высоко ценят стремление Ватикана внести свой вклад в прекращение конфликта.