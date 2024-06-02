Ватикан сообщил о продолжении миссии по Украине
Миссия Ватикана по ослаблению напряженности конфликта на Украине продолжается, сообщил ТАСС ее глава, специальный посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи.
«Миссия продолжается, особенно на гуманитарном уровне», — сказал он. По словам Дзуппи, в ближайшее время поездки в Россию и на Украину не запланированы, но он готов нанести визиты при необходимости.
Механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями работает, но не без сложностей, добавил он. Самое трудное — собрать информацию, необходимую для принятия верного решения, особенно в отношении несовершеннолетних. Он отметил роль нунциев — послов Ватикана — в Киеве и Москве в этом процессе.
Папа римский Франциск неоднократно призывал к прекращению боевых действий на Украине и мирному урегулированию конфликта. Весной 2023 года он назначил руководителем миротворческой миссии Ватикана кардинала Дзуппи. Тот побывал в Киеве и Москве, а также в Вашингтоне и Пекине.
В декабре 2023 года кардинал заявил, что видит продвижение в рамках миротворческой миссии. В Кремле заявляли, что высоко ценят стремление Ватикана внести свой вклад в прекращение конфликта.
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