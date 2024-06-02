Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей

Гладков сообщил о второй за утро атаке на Белгородскую область

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Предварительно, никто не пострадал.

В Белгороде у автомобиля осколком пробило багажник.

В селе Севрюково повреждения получили автомобиль и пять частных домов: выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Также задета линия электропередачи.

В поселке Майский повреждены машина и отлив одного из домов. В селе Зеленая Поляна пробило крышу частного жилого дома. Еще в одном селе — Шишино — осколки попали в два автомобиля.

В течение суток в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. В 5:10 мск Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, спустя час, в 6:20 мск, тревогу отменили. «РИА Новости» сообщило о серии взрывов в городе.

После этого губернатор написал, что при утренних обстрелах региона никто не пострадал, но есть разрушения — значительные и незначительные.