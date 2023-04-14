ЕКА успешно запустила ракету с зондом для изучения спутников Юпитера

Аппарат JUICE, как ожидается, долетит до Европы, Ганимеда и Каллисто в июле 2031 года. Цель миссии – изучить спутники Юпитера, под ледяной поверхностью которых могут быть водные океаны и условия для существования жизни

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Ракету-носитель Ariane 5 с космическим зондом JUICE, созданным Европейским космическим агентством (ЕКА) для изучения спутников Юпитера, успешно запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания — оператор запуска, французская Arianespace.

Запуск состоялся в 09:14 по местному времени (15:14 мск). Ранее его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Миссия JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) разрабатывалась около десяти лет, и изначально предполагалось, что в ней вместе с ЕКА примут участие НАСА, «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), однако в итоге программа реализуется Европейским космическим агентством самостоятельно.

Главная цель миссии — исследование спутников Юпитера: Европы, Ганимеда и Каллисто. Их поверхность покрыта льдом, под которым могут скрываться водные океаны. «Эти спутники размером с планету дают нам дразнящие намеки на то, что условия для жизни могут существовать не только здесь [на Земле], и JUICE располагает всем необходимым, чтобы приблизить нас на один шаг к ответу на этот заманчивый вопрос», — отмечает Европейское космическое агентство.