В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность на семь минут

В Белгороде и районе отменили ракетную опасность спустя семь минут

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — говорится в сообщении.

Сигнал тревоги запустили в 23:15 мск. Спустя семь минут, в 23:22 мск, его отменили.

Всего за сутки ракетную опасность в Белгороде и окрестностях объявляли пять раз. Губернатор Вячеслав Гладков трижды сообщал о перехвате воздушных целей на подлете к городу.

Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Белгородской областью в течение утра и дня 1 июня. Также были сбиты две ракеты «Точка-У». Вечером над регионом перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и еще два беспилотника.