В Белгороде и районе отменили ракетную опасность спустя семь минут
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.
«Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — говорится в сообщении.
Сигнал тревоги запустили в 23:15 мск. Спустя семь минут, в 23:22 мск, его отменили.
Всего за сутки ракетную опасность в Белгороде и окрестностях объявляли пять раз. Губернатор Вячеслав Гладков трижды сообщал о перехвате воздушных целей на подлете к городу.
Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Белгородской областью в течение утра и дня 1 июня. Также были сбиты две ракеты «Точка-У». Вечером над регионом перехватили противокорабельную ракету «Нептун» и еще два беспилотника.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл