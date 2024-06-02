Китайский космический аппарат сел на Луну для сбора образцов грунта

Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского лунного зонда «Чанъэ-6» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны, сообщает «Синьхуа».

Аппарат сел в самом большом из известных лунных кратеров — в Бассейне Южный полюс — Эйткен. «Чанъэ-6» в течение двух дней должен собрать образцы грунта Луны.

На поверхности спутника Земли пробы будут взяты с помощью роботизированной руки, для добычи более глубинных образцов у аппарата есть специальный бур.

Более ранняя модель зонда «Чанъэ-5» была отправлена Китаем на Луну в ноябре 2020 года, спустя примерно три недели аппарат вернулся на Землю, успешно выполнив миссию.

Полет на Луну «Чанъэ-5» стал первой беспилотной миссией в мире по доставке образцов на Землю. Кроме того, Китай первым за 44 года доставил образцы с поверхности Луны.