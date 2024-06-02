Китайский космический аппарат сел на Луну для сбора образцов грунта
Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского лунного зонда «Чанъэ-6» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны, сообщает «Синьхуа».
Аппарат сел в самом большом из известных лунных кратеров — в Бассейне Южный полюс — Эйткен. «Чанъэ-6» в течение двух дней должен собрать образцы грунта Луны.
На поверхности спутника Земли пробы будут взяты с помощью роботизированной руки, для добычи более глубинных образцов у аппарата есть специальный бур.
Более ранняя модель зонда «Чанъэ-5» была отправлена Китаем на Луну в ноябре 2020 года, спустя примерно три недели аппарат вернулся на Землю, успешно выполнив миссию.
Полет на Луну «Чанъэ-5» стал первой беспилотной миссией в мире по доставке образцов на Землю. Кроме того, Китай первым за 44 года доставил образцы с поверхности Луны.
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