Японский миллиардер отменил свой полет на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon по первому туристическому полету на Луну на корабле SpaceX. Миссия была запланирована на конец 2023 года, но ее сроки ранее перенесли

Юсаку Маэдзава (Фото: Issei Kato / Reuters)

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon, в рамках которого предполагался его полет в качестве космического туриста на Луну на борту американского корабля SpaceX. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, сообщаем, что первый частный проект DearMoon для полета вокруг Луны будет отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и извиняемся перед теми, кто с нетерпением ждал этого события», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте DearMoon, поводом для такого решения стало отсутствие «четкого графика в ближайшей перспективе». «Несмотря на то что проект отменен, Маэдзава и члены команды DearMoon продолжают бросать вызов в своих отраслях», — говорится в сообщении.

В начале 2017 года SpaceX объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны, спустя год в компании выбрали первого такого туриста — им стал Маэдзава. Японец выкупил все места на корабль и объявил о наборе 10-12 человек для совместной миссии. В команду Маэдзавы вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, режиссер Брендон Холл и сноубордистка Кейтлин Фаррингтон из США, южнокорейский исполнитель ТОР (настоящее имя — Чхве Сын Хён), японская танцовщица Мия, ирландская фотохудожница Рианнон Адам, чешский бизнесмен Йеми А. Д., индийский актер Дев Джоши и британский фотограф Карим Илия.

Полет вокруг Луны был запланирован на конец 2023 года, однако сначала его отложили на неопределенный срок, а теперь отменили. «Мы будем с глубоким уважением относиться к SpaceX, поскольку они продолжают осваивать неизведанные территории, в то время как мы сами перейдем к следующему вызову», говорится на сайте DearMoon.

За всю историю на Луну летали 24 человека, последняя подобная миссия американского «Аполлона» состоялась в 1972 году, отмечали в SpaceX.

Маэдзава — 48-летний миллиардер. Он основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan за $3,7 млрд. Маэдзава занимает 36-е место в рейтинге Forbes самых богатых японцев 2024 года. По данным издания, его состояние оценивается в $1,35 млрд. В глобальном рейтинге Forbes он занимает 2046-е место.