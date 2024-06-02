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Палестино-израильский конфликт ,  
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Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля о геноциде

Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля о геноциде
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Чили присоединится к иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге к Израилю по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом заявил чилийский президент Габриэль Борич, сообщает La Tercera.

«Я решил, что Чили присоединится и поддержит дело, возбужденное ЮАР против Израиля в Международном суде в Гааге в рамках Конвенции ООН о геноциде. Я поручил командам МИД подготовить письменное изложение наших аргументов», — сказал он.

По словам Борича, Чили возмущено «неизбирательными и абсолютно несоразмерными» действиями израильских военных против мирных жителей в секторе Газа, в частности против палестинских женщин и детей.

При этом президент подчеркнул, что его страна осуждает также и атаки ХАМАС и требует палестинскую группировку освободить заложников.

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В конце декабря 2023 года Южно-Африканская Республика подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году. Спустя месяц, в январе 2024 года, суд в Гааге поддержал почти все срочные меры, которые запросила ЮАР, за исключением непосредственно прекращения израильской военной операции в секторе Газа.

Судьи постановили, что правительство Израиля должно гарантировать, что его вооруженные силы не совершат геноцид в отношении населения Газы. Суд также обязал Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказание базовых услуг населению эксклава.

Решение суда носило промежуточный характер, судьям еще предстоит вынести вердикт по ключевой части иска ЮАР — происходил ли геноцид жителей сектора Газа. The Guardian отмечала, что на вынесение окончательный решений по подобным делам обычно уходят годы.

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Теги
Чили ЮАР Израиль геноцид Международный суд ООН в Гааге иск в суд
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