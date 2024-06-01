Минобороны сообщило об ударе по разработчикам заданий для дронов ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар по группе технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для беспилотников украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство. По его данным, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.
Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне военной операции на Украине 62 беспилотника, 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении живой силы и техники противника в зоне военной операции. В частности, 30 мая российские военные уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Тогда же были сбиты, среди прочего, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
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