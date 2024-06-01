Минобороны сообщило об ударе по разработчикам полетных заданий для дронов ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по разработчикам заданий для дронов ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по группе технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для беспилотников украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, уточнило ведомство. По его данным, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне военной операции на Украине 62 беспилотника, 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении живой силы и техники противника в зоне военной операции. В частности, 30 мая российские военные уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Тогда же были сбиты, среди прочего, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.