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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе Су-27

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, за сутки были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники, в том числе иностранного производства, в зоне спецоперации.

Так, 29 мая российские военные поразили 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства. Это была первая уничтоженная гаубица такого вида.

28 мая в ведомстве сообщили о сбитом украинском самолете МиГ-29. Российские военные также уничтожили 39 беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.

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Военная операция на Украине Минобороны Су-27
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