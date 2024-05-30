Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе Су-27
Российские военные уничтожили истребитель Су-27 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в ежедневной сводке Минобороны.
Кроме того, за сутки были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники, в том числе иностранного производства, в зоне спецоперации.
Так, 29 мая российские военные поразили 155-мм гаубицу ТRF-1 французского производства. Это была первая уничтоженная гаубица такого вида.
28 мая в ведомстве сообщили о сбитом украинском самолете МиГ-29. Российские военные также уничтожили 39 беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.
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