В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рекомендовал жителям не подходить к окнам и спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Сигнал действовал около 15 минут, его отменили в 12:15 мск.

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника Политика После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. Ночью и утром 1 июня ракетную опасность объявляли дважды в Белгороде и окрестностях. Гладков сообщал об обстреле сел Новая Таволжанка и Беленькое и атаке беспилотников на села Мокрая Орловка, Нижнее Березово-Второе и Безымено. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении четырех украинских беспилотников над Белгородской областью в течение дня.