Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций
«Движение первых» займется созданием международной ассоциации детских организаций, следует из перечня поручений президента России Владимира Путина, размещенного на сайте Кремля.
Работа поручена правительству, оно будет координировать ее с российским движением детей и молодежи и администрацией главы государства. «Движение первых» выступит учредителем ассоциации.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Они должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля.
Глава государства дал поручение создать ассоциацию по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в марте.
О планах создать международную ассоциацию рассказал Гуров 20 мая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По его словам, в такую ассоциацию смогут объединиться порядка 30 детских организаций со всего мира.
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