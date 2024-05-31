Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций

Владимир Путин во время участия в съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых» на ВДНХ (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

«Движение первых» займется созданием международной ассоциации детских организаций, следует из перечня поручений президента России Владимира Путина, размещенного на сайте Кремля.

Работа поручена правительству, оно будет координировать ее с российским движением детей и молодежи и администрацией главы государства. «Движение первых» выступит учредителем ассоциации.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Они должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля.

Глава государства дал поручение создать ассоциацию по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в марте.

О планах создать международную ассоциацию рассказал Гуров 20 мая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По его словам, в такую ассоциацию смогут объединиться порядка 30 детских организаций со всего мира.