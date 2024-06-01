Дунцова обжалует включение в реестр иноагентов

Екатерина Дунцова (Фото: EPA / ТАСС)

Внесенная в реестр иноагентов журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, которая собиралась участвовать в президентских выборах 2024 года, сообщила РБК, что обжалует решение Министерства юстиции.

Минюст внес Дунцову в реестр иноагентов 31 мая. В качестве причины внесения ее в этот список ведомство назвало распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России.

Также среди причин — выступление против военной операции на Украине, сотрудничество с нежелательным в России общественным движением, участие в проектах иноагентов и распространение сообщений и материалов иноагентов.

«Данные обвинения являются противоправными и будут обжалованы, так как это является актом дискриминации», — заявила РБК Дунцова.

Она также рассказала, что не получала каких-либо письменных уведомлений о признании ее иноагентом. «Соответствующие маркировки будут нанесены, невзирая на несправедливость данного решения, как гражданка России, я неустанно следую букве закона», — добавила политик.

Кроме Дунцовой 31 мая иноагентами были признаны политолог и правозащитница Марина Литвинович, издания Sota и Republic, движение жен мобилизованных «Путь домой» и его активистка Мария Андреева.