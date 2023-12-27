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Политика ,  
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Чемезов сообщил о дроне «Суперкам» и повышении огневой мощи «Арматы»

Чемезов рассказал про новый дрон «Суперкам» и повышение огневой мощи «Арматы»
БПЛА &laquo;Суперкам&raquo;
БПЛА «Суперкам» (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

В России создан новый беспилотник серии «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы, сейчас он проходит испытания. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».

«Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. «Суперкам»-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — уточнил он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Помимо этого, специалисты «Ростеха» ведут работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 «Армата».

«Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения», — сказал Чемезов. По его словам, экипаж танка располагается в отдельной броневой капсуле.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов. Он призвал привлечь к их производству высокотехнологичные частные компании.

Теги
Сергей Чемезов Ростех Армата беспилотники
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