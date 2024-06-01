Партия Саакашвили сообщила о нападении на ее офис в Тбилиси
В Тбилиси группа примерно из 100 человек напала на центральный офис партии «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом говорится в заявлении партии в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Нападение длилось около получаса. В результате был поврежден фасад здания, где расположен офис, разбиты стекла, поврежден партийный инвентарь.
«Это ответ властей в агонии за защиту интересов Грузии и поддержку грузинского народа со стороны «Единого национального движения», — заявили в партии.
В соцсети X пресс-служба партии добавила, что нападавшие бросали камни в окна и попытались проникнуть внутрь здания. Позже появилось сообщение: «Группа из 20–30 человек проникла за периметр. Было разбито несколько окон».
Саакашвили основал партию «Единое национальное движение» в 2001 году.
В 2004 году после победы на парламентских выборах, «ЕНД» и «Объединенные демократы» образовали единую фракцию большинства «Национальное Движение — Демократы», которая стала правящей партией в Грузии. Это продолжалось до 2012 года, когда на новых парламентских выборах победила партия «Грузинская мечта», сейчас она является правящей в стране.
В 2023 году председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили объявил о прекращении парламентской деятельности партии и ее переходе на «чрезвычайный режим». Такое решение было принято после того, как Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили из тюрьмы.
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