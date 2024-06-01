МВФ: решение по траншу для Украины в размере $2,2 млрд примут в ближайшие недели

В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) примет окончательное решение о новом транше для Украины в размере $2,2 млрд в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Обсуждение нового транша состоялось 27-31 мая в Варшаве. Сотрудники МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения по четвертому обзору механизма расширенного кредитования (EFF).

«Соглашение подлежит одобрению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели», — говорится в сообщении пресс-служба фонда.

В фонде считают, что на данном этапе Украина выполнила поставленные организацией цели, экономика страны демонстрировала устойчивый рост до I квартала 2024 года. Однако, подчеркнули в МВФ, на фоне продолжения боевых действий риски для украинской экономики высоки и «перспективы на оставшуюся часть года остаются крайне неопределенными».

Программа финансирования Украины EFF является частью общего пакета международной поддержки Киева в размере $122 млрд, напомнили в МВФ.

МВФ утвердил программу расширенного кредитования EFF для Украины в марте 2023 года. Сумма поддержки в течение четырех лет составит $15,6 млрд. Первая часть объемом $2,7 млрд поступила в общий фонд украинского государственного бюджета в апреле 2023 года. Второй транш в размере $900 млн был одобрен Советом исполнительных директоров МВФ в декабре 2023 года. Последний пакет в рамках EFF в размере $880 млн Киев получил в конце марта.

Часть траншей Киев тратит на обслуживание ранее предоставленных МВФ кредитов. В 2024 году Украина должна уплатить фонду примерно $2,9 млрд. Пик выплат пришелся на март, следующий наступит в сентябре. В это время Украина каждый раз должна платить МВФ по $705,5 млн. Большая часть от полученных в марте 2024 года средств должна была уйти в фонд в качестве платежей по старым займам, сообщило издание «Страна.ua».