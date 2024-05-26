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Военная операция на Украине ,  
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие сигналы.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве и еще 14 регионах страны, там уведомление об опасности начало приходить после полуночи. В частности, в столице Украины тревогу объявили около 2:00 мск.

Телеканал «Суспiльне» сообщил со ссылкой на корреспондентов, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

В Севастополе объявили воздушную тревогу
Политика
Севастополь

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Теги
Воздушная тревога Украина Хмельницкая область Киев
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