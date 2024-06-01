США пригрозили санкциями Китаю за поддержку российского ОПК

Вашингтон готов ввести санкции против китайских организаций, которые помогают Москве укреплять оборонно-промышленный комплекс (ОПК), заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Кэмпбелла, в центре внимания США находятся фирмы, которые поддерживают Россию в военной сфере систематически.

«Мы внимательно изучили финансовые учреждения (Китая — РБК)», — заявил Кэмпбелл на брифинге в окрестностях Вашингтона после встречи американской делегации с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю 30 мая.

В случае продолжения сотрудничества Пекина и Москвы меры примут не только американские власти, но и другие страны, отметил Кэмпбелл. Вашингтон будет координировать свои действия с союзниками, чтобы наказать помогающие России китайские компании, заключил заместитель госсекретаря.

В мае в Госдепартаменте сообщили, что США введут санкции против Пекина, если Китай будет поддерживать российский оборонно-промышленный комплекс. Замглавы пресс-службы ведомства Ведант Пател заявил, что КНР не может одновременно налаживать отношения с Европой и «подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности за долгое время», имея в виду Россию и военную операцию на Украине. В Годепартаменте пообещали следить за ролью Китая в восстановлении ОПК России.

И Пекин, и Москва неоднократно отрицали обвинения в военном сотрудничестве в рамках проводимой на Украине спецоперации. Китай также осуждал незаконные санкции со стороны США.