Минюст исключил из списка иноагентов бывшего издателя Republic

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Минюст исключил из реестра иноагентов ООО «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа»), сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято в связи с утратой организацией признаков, присущих иностранным агентам, пояснили в Минюсте. На момент публикации общество продолжало числиться в списке.

Вместе с тем в реестр попали журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова, политолог и правозащитница Марина Литвинович, блогер Павел Иванов, издания Sota и Republic, а также движение «Путь домой» и его активистка Мария Андреева.

Всего в списке Минюста 662 имени и наименования организаций.

«Чайка Белые Сады» — бывший издатель и юрлицо Republic. Организацию, когда она еще носила название «Москоу диджитал медиа», внесли в реестр иноагентов в октябре 2021 года.