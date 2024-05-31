Сын Куклачева опроверг информацию об установке артисту кардиостимулятора

Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, опроверг информацию об установке отцу кардиостимулятора.

«Все хорошо. Это ложная информация. Он себя чувствует прекрасно. Я вчера его отвез на плановый осмотр в кардиоцентр. Прямо сейчас я его забираю оттуда. Все в порядке», — сообщил Дмитрий Куклачев в разговоре с РБК.

Ранее пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене сообщила агентству «РИА Новости», что 30 мая артисту провели плановую операцию и установили кардиостимулятор.

Куклачев попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия, после юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле».

В больнице Куклачеву диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Спустя месяц, 14 мая, артиста выписали из больницы.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

Занимался в народном цирке при доме культуры «Красный Октябрь». В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат». Затем, в 1984 году, получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971–1990 годах Куклачев был артистом Союзгосцирка. Сначала он выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. В 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.