 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сын Куклачева опроверг информацию об установке артисту кардиостимулятора

Юрий Куклачев
Юрий Куклачев (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, опроверг информацию об установке отцу кардиостимулятора.

«Все хорошо. Это ложная информация. Он себя чувствует прекрасно. Я вчера его отвез на плановый осмотр в кардиоцентр. Прямо сейчас я его забираю оттуда. Все в порядке», — сообщил Дмитрий Куклачев в разговоре с РБК.

Ранее пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене сообщила агентству «РИА Новости», что 30 мая артисту провели плановую операцию и установили кардиостимулятор.

Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта
Общество
Юрий Куклачёв

Куклачев попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия, после юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле».

В больнице Куклачеву диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Спустя месяц, 14 мая, артиста выписали из больницы.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

Занимался в народном цирке при доме культуры «Красный Октябрь». В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат». Затем, в 1984 году, получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971–1990 годах Куклачев был артистом Союзгосцирка. Сначала он выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. В 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Юрий Куклачев культура операция на сердце новости
Материалы по теме
Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта
Общество
Юрия Куклачева выписали из больницы
Общество
Юрия Куклачева перевели из реанимации в палату
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 16:33
В столице назвали лучшего машиниста московского метро Город, 19:00
PAP объяснило сообщения о призыве 200 тыс. поляков для ввода на Украину Политика, 18:56
Карякина исключили из рейтинга FIDE Спорт, 18:54
Изменят ли итоги выборов в ЮАР ее отношения с Россией Политика, 18:47
Сын Куклачева опроверг информацию об установке артисту кардиостимулятора Общество, 18:43
Подведены итоги российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» Пресс-релиз, 18:40
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ покинул клуб Спорт, 18:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Альфа-банк провел форум о развитии агропромышленного комплекса в России Пресс-релиз, 18:26
Bloomberg узнал о коалиции Макрона по отправке инструкторов на Украину Политика, 18:22
В «Боруссии» назвали спонсорский контракт с Rheinmetall помощью Украине Спорт, 18:09
Во Франции арестовали чеченца по делу о подготовке теракта на Олимпиаде⁠ Политика, 18:09
В техникуме Альметьевска трактором раздавили электронные сигареты. Видео Общество, 18:05
Tether инвестировала $150 млн в майнинговую компанию Bitdeer Крипто, 18:03
Уголовное дело в отношении Зыгаря поступило в суд Политика, 18:02