Юрий Куклачев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы, куда он попал 12 апреля после своего юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», сообщила РБК представитель дрессировщика.

«Да, действительно, это так. Юрия Дмитриевича выписали из больницы, он находится дома, все в порядке. «…» Все хорошо, все идет так, как должно идти», — сказала она.

В конце первого отделения концерта по случаю его 75-летия ему оказали медицинскую помощь, а затем решили отвезти в больницу. По словам его сына, артист «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо».

В больнице Куклачеву диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Сам дрессировщик рассказывал, что в операционной после госпитализации у него произошла остановка сердца.