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Юрия Куклачева выписали из больницы

Юрий Куклачев
Юрий Куклачев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы, куда он попал 12 апреля после своего юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», сообщила РБК представитель дрессировщика.

«Да, действительно, это так. Юрия Дмитриевича выписали из больницы, он находится дома, все в порядке. «…» Все хорошо, все идет так, как должно идти», — сказала она.

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Юрий Куклачёв

В конце первого отделения концерта по случаю его 75-летия ему оказали медицинскую помощь, а затем решили отвезти в больницу. По словам его сына, артист «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо».

В больнице Куклачеву диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Сам дрессировщик рассказывал, что в операционной после госпитализации у него произошла остановка сердца.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

Занимался в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат». Затем, в 1984 году, получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971–1990 годах Куклачев был артистом Союзгосцирка. Сначала он выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. В 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.

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Юрий Куклачев госпитализация Здоровье

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