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Мероприятие с Шольцем прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Мероприятие с участием канцлера Германии Олафа Шольца в немецком городе Эрфурт прервали на три минуты из-за выкриков из зала. Трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix.

Выкрики стали звучать, когда канцлер говорил об изменении климата и энергетическом переходе. Что именно выкрикивали протестующие, из трансляции не ясно.

Handelsblatt пишет, что дискуссия была прервана активистами движения «Последнее поколение». По данным газеты, его члены выкрикивали лозунги, в том число слова: «Демократии нужна честность».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Вам нужно помалкивать», — обратился Шольц к активистам, добавив, что только при этом условии ответит на вопрос, отмечает издание.

Однако члены движения продолжали кричать и развернули баннер со словами «Последнее поколение», скандируя: «Где, где, где канцлер по климату?» После этого модератор прервал мероприятие. Спустя три минуты трансляция возобновилась.

Организаторы позднее заявили, что пытались поговорить с шестью активистами по этому поводу, однако диалог не состоялся, передает Handelsblatt. После этого, по данным газеты, членов движения удалили из зала.

Letzte Generation («Последнее поколение») — международное экологическое движение, которое борется с изменением климата на Земле. Оно было основано активистами из Германии, но имеет последователей в странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и США. Участники движения перекрывали автомобильные дороги, приклеивали себя к асфальту и обливали предметы искусства краской.

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Олаф Шольц Германия активисты Экология
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Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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