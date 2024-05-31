Мероприятие с участием Шольца прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Мероприятие с Шольцем прервали на три минуты из-за выкриков из зала

Олаф Шольц (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

Мероприятие с участием канцлера Германии Олафа Шольца в немецком городе Эрфурт прервали на три минуты из-за выкриков из зала. Трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix.

Выкрики стали звучать, когда канцлер говорил об изменении климата и энергетическом переходе. Что именно выкрикивали протестующие, из трансляции не ясно.

Handelsblatt пишет, что дискуссия была прервана активистами движения «Последнее поколение». По данным газеты, его члены выкрикивали лозунги, в том число слова: «Демократии нужна честность».

«Вам нужно помалкивать», — обратился Шольц к активистам, добавив, что только при этом условии ответит на вопрос, отмечает издание.

Однако члены движения продолжали кричать и развернули баннер со словами «Последнее поколение», скандируя: «Где, где, где канцлер по климату?» После этого модератор прервал мероприятие. Спустя три минуты трансляция возобновилась.

Организаторы позднее заявили, что пытались поговорить с шестью активистами по этому поводу, однако диалог не состоялся, передает Handelsblatt. После этого, по данным газеты, членов движения удалили из зала.