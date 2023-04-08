Экоактивисты объявили о планах «блокировать» Берлин акциями протестов

Активисты движения «Последнее поколение», которые борются с изменением климата, запланировали провести двухнедельную акцию протеста в Берлине и «блокировать» улицы города, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на заявление движения. Акции протеста будут проходить в течение двух недель — с 24 по 28 апреля и с 1 по 5 мая.

Материал дополняется