Глава Бурятии рассказал о возвращении двух бойцов из украинского плена

Глава Бурятии сообщил о возвращении из плена двух военных из его региона

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из украинского плена в Бурятию вернулись двое военнослужащих — Очир Жамсаранов и Дмитрий Тенютин, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«Спасибо командованию, спасибо всем, кто прилагал усилия и поддерживал эту важную работу. Благодаря вам наши земляки снова с нами», — отметил Цыденов. Дополнительных данных о возвращенных военных он не привел.

Днем 31 мая Россия и Украина обменялись пленными. Как уточнили в Минобороны, в Россию вернулись 75 военных, которым «в плену грозила смертельная опасность». Военно-транспортные самолеты доставят их в Москву «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

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В этот же день стороны провели обмен телами погибших бойцов. Россия вернула 45 тел российских военных в рамках обмена с Украиной. По результатам обмена на Украину вернули тела 212 погибших военнослужащих.