«Единая Россия» поддержала выдвижение губернатора Паслера на второй срок

Денис Паслер (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

«Единая Россия» выдвинула двух кандидатов на пост губернатора Оренбургской области — основного и альтернативного. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии, сообщает местное издание RIA56.

Первым кандидатом стал действующий глава региона Денис Паслер. Он занимает этот пост с сентября 2019 года. До прихода на госслужбу Паслер занимал руководящие должности на нескольких предприятиях в Свердловской области — Североуральский завод ЖБИ, «Краснотурьинскмежрайгаз», «Свердловэнергосбыт», «Екатеринбурггаз» и др.

С 2012 по 2016 год был председателем правительства Свердловской области, с 2017 по 2019 год — врио гендиректора и председателем правления энергосбытовой компании «Т Плюс».

Оппонентом действующего главы региона на выборах губернатора осенью 2024 года стал депутат заксобрания Оренбургской области Геннадий Аверьянов.

Региональная конференция по выдвижению Дениса Паслера пройдет 13 июня. Выборы пройдут 8 сентября 2024 года.