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Политика ,  
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«Единая Россия» поддержала выдвижение губернатора Паслера на второй срок

«Единая Россия» назвала кандидатов на выборы губернатора Оренбургской области
Денис Паслер
Денис Паслер (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

«Единая Россия» выдвинула двух кандидатов на пост губернатора Оренбургской области — основного и альтернативного. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии, сообщает местное издание RIA56.

Первым кандидатом стал действующий глава региона Денис Паслер. Он занимает этот пост с сентября 2019 года. До прихода на госслужбу Паслер занимал руководящие должности на нескольких предприятиях в Свердловской области — Североуральский завод ЖБИ, «Краснотурьинскмежрайгаз», «Свердловэнергосбыт», «Екатеринбурггаз» и др.

С 2012 по 2016 год был председателем правительства Свердловской области, с 2017 по 2019 год — врио гендиректора и председателем правления энергосбытовой компании «Т Плюс».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Оппонентом действующего главы региона на выборах губернатора осенью 2024 года стал депутат заксобрания Оренбургской области Геннадий Аверьянов.

Региональная конференция по выдвижению Дениса Паслера пройдет 13 июня. Выборы пройдут 8 сентября 2024 года.

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Единая Россия Оренбургская область Денис Паслер Выборы
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