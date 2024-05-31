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Общество ,  
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Два пассажирских поезда задержали после схода с рельсов вагонов с углем

В Амурской области из-за схода 29 грузовых вагонов с углем остановили движение двух пассажирских поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Селеткан — Ледяная в настоящее время задерживаются два пассажирских поезда: № 326 Нерюнгри — Хабаровск и № 9 Владивосток — Москва», — говорится в сообщении.

По словам ФПК, максимальное время задержки составляет до пяти часов.

Два пассажирских поезда задержали после схода с рельсов вагонов с углем
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Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, уточнили в ФПК. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим.

Пассажиров поездов, которые опаздывают на четыре часа и более, обеспечивают питанием, заверили в компании.

По данным ФПК, сход вагонов произошел в 14:30 по местному времени.

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае
Общество
Фото:zstproc / Telegram

Днем 31 мая в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. Происшествие произошло на 7759-м километре перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе Амурской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Теги
происшествие железные дороги Амурская область
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