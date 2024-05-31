Два пассажирских поезда задержали после схода с рельсов вагонов с углем
В Амурской области из-за схода 29 грузовых вагонов с углем остановили движение двух пассажирских поездов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале.
«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Селеткан — Ледяная в настоящее время задерживаются два пассажирских поезда: № 326 Нерюнгри — Хабаровск и № 9 Владивосток — Москва», — говорится в сообщении.
По словам ФПК, максимальное время задержки составляет до пяти часов.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, уточнили в ФПК. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим.
Пассажиров поездов, которые опаздывают на четыре часа и более, обеспечивают питанием, заверили в компании.
По данным ФПК, сход вагонов произошел в 14:30 по местному времени.
Днем 31 мая в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. Происшествие произошло на 7759-м километре перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе Амурской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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