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Политика ,  
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Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях, уточнили в пресс-службе.

В частности, Путин и Токаев затронули тему подготовки запланированного на июль заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое должно пройти в Астане.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — заключили в пресс-службе Кремля по итогам разговора Путина и Токаева.

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В последний раз президенты созванивались 18 мая. Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Китай. Тогда лидеры обсудили «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах». 17 мая Токаеву исполнился 71 год.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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