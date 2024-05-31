Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях, уточнили в пресс-службе.

В частности, Путин и Токаев затронули тему подготовки запланированного на июль заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое должно пройти в Астане.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — заключили в пресс-службе Кремля по итогам разговора Путина и Токаева.

В последний раз президенты созванивались 18 мая. Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Китай. Тогда лидеры обсудили «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах». 17 мая Токаеву исполнился 71 год.