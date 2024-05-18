Путин рассказал Токаеву о своей поездке в Китай
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Китай. Президенты обсудили «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», а также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества».
Токаев родился 17 мая 1953 года. По случаю его 71-летия Путин направил ему поздравительную телеграмму. Российский президент пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов.
Пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что Токаева помимо Путина поздравили в том числе глава Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Армении Никол Пашинян и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
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