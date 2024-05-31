В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылся бизнес предпринимателя Лёвы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщила корреспондентка «РИА Новости».

В Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием «Рай». Все они находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко.

По данным «РИА Новости», магазин закрыт уже около двух недель. На двери кафе висит табличка «временно не работает». В отеле посетителей «не видно и не слышно», а сотрудница заявила, что снять номер не получится.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.

Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. Мартиросяна суд также отправил в СИЗО. По обвинению в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса) предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.