 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылся бизнес предпринимателя Лёвы Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщила корреспондентка «РИА Новости».

В Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием «Рай». Все они находятся напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко.

По данным «РИА Новости», магазин закрыт уже около двух недель. На двери кафе висит табличка «временно не работает». В отеле посетителей «не видно и не слышно», а сотрудница заявила, что снять номер не получится.

«РИА Новости» узнало о покупках арестованного кадровика Минобороны
Общество
Юрий Кузнецов

По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.

Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. Мартиросяна суд также отправил в СИЗО. По обвинению в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса) предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Краснодар Юрий Кузнецов Минобороны бизнесмен
Материалы по теме
Обвиняемый в даче взятки главному кадровику Минобороны обжаловал арест
Общество
Кадровик Минобороны заявил суду о болезни после ликвидации аварии на ЧАЭС
Общество
Суд отказался отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова Политика, 06:39
Хачанов и Касаткина сенсационно проиграли 145-й и 62-й ракеткам мира Спорт, 06:38
Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине Политика, 06:19
В Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона Общество, 06:18
«Роснано» отчиталось о выходе из ряда проектов и желании зайти в новые Технологии и медиа, 06:00
Роспотребнадзор назвал некорректными данные ВОЗ о кори в России Общество, 05:44
В Киеве прогремели взрывы Политика, 05:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдуме предложат запретить розничную продажу вейпов Политика, 05:11
Почти 80% российских компаний подняли зарплаты за последний год Общество, 05:00
Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за ночь Политика, 04:48
Убийцу участника «Дома-2» арестовали за поджог стриптиз-клуба Общество, 04:31
«Здесь лучшие люди города». В Екатеринбурге депутат поспорил с вице-мэром Политика, 04:17
Краснодарский губернатор сообщил о воздушном ударе и пожаре на нефтебазе Политика, 04:12
В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела Политика, 03:57